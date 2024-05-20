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За сутки в Казани сбили двоих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу
За сутки в Казани сбили двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщил «Татар-информу» заместитель начальника отдела городской Госавтоинспекции Артур Газизов, на улице Энергетиков 34-летняя автоледи за рулем Haval не уступила дорогу и сбила 9-летнюю девочку, которая в это время переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло в минувшую пятницу.
В этот же день, вечером, на прилегающей территории дома № 76 по улице Достоевского 44-летняя женщина-водитель за рулем Kia не выбрала безопасную скорость и совершила наезд на 9-летнюю девочку, которая также переходила дорогу.
«В результате дорожно-транспортного происшествия дети получили травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи были отпущены из медицинских учреждений», – отметил Газизов.
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