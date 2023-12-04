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Новости Татарстана и Казани
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За сутки в Казани произошло три ДТП из-за превышения скорости
Накануне на дорогах Казани произошло три ДТП из-за несоблюдения скоростного режима, отмечают в городской Госавтоинспекции.
Так, водитель Hyundai Solaris на проспекте Победы въехал в иномарку, который стоял на светофоре.
В тот же вечер в Ново-Савиновском районе Казани водитель Hyundai ix35 нарушил скоростной режим и въехал в KIA Soul.
А через некоторое время в 21.05 водитель Renault Duster на Ямашева также врезался в стоящую Mazda 6.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать погодные и дорожные условия.
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