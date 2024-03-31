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За сутки в Казани произошло 110 ДТП, пострадали два человека
За 30 марта в Казани поступило 110 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, из них 2 с пострадавшими, сообщает городская Госавтоинспекция.
Отмечается, что один человек получил травмы в результате наезда на препятствие, а другой — в результате наезда автомобиля на пешехода при движении задним ходом на остановке общественного транспорта.
Кроме того, автоинспекторы задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще троих – не имеющих права управления.
«В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 3 гражданина», – добавили в ведомстве.
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