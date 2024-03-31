news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 марта 2024 10:38

За сутки в Казани произошло 110 ДТП, пострадали два человека

Скопировать ссылку

За 30 марта в Казани поступило 110 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, из них 2 с пострадавшими, сообщает городская Госавтоинспекция.

Отмечается, что один человек получил травмы в результате наезда на препятствие, а другой — в результате наезда автомобиля на пешехода при движении задним ходом на остановке общественного транспорта.

Кроме того, автоинспекторы задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще троих – не имеющих права управления.

«В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 3 гражданина», – добавили в ведомстве.

Фото: © ГИБДД Казани

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2