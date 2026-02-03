За сутки в Казани эвакуировали больше 140 машин, которые мешали уборке снега

В Казани активно эвакуируют авто, которые мешают уборке снега. За последние сутки с городских улиц вывезли 138 легковых и 4 грузовых автомобиля. Эти меры принимаются в рамках плана «Буран», который действует с прошлой пятницы, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ГАИ пояснили, что неправильно припаркованные автомобили не только создают заторы, но и могут стать причиной серьезных ДТП, ограничивая обзор другим водителям и мешая проезду спецтехники.