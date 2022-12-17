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Происшествия
17 декабря 2022  11:37
Полина Шевчук

За сутки в Казани автоинспекторы поймали пятерых пьяных водителей

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Накануне в Казани автоинспекторы провели рейд «Тоннель». Особое внимание полицейские уделяли водителям, которые сели за руль пьяными, рассказали в ГИБДД Казани.

«С начала 2022 года на территории Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 38 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 51 – получили ранения различной степени тяжести», – рассказали в Госавтоинспекции города.

Всего за время рейда сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые сели выпившими за руль. На них составили протоколы за нарушение ПДД. Теперь им предстоит заплатить штраф в 30 тыс. рублей, а также попрощаться с рулем минимум на полтора года.

#пьяная езда #гибдд рт
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