За сутки в Казани автоинспекторы поймали пятерых пьяных водителей

Накануне в Казани автоинспекторы провели рейд «Тоннель». Особое внимание полицейские уделяли водителям, которые сели за руль пьяными, рассказали в ГИБДД Казани.

«С начала 2022 года на территории Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 38 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 51 – получили ранения различной степени тяжести», – рассказали в Госавтоинспекции города.

Всего за время рейда сотрудникам ГИБДД попались пять водителей, которые сели выпившими за руль. На них составили протоколы за нарушение ПДД. Теперь им предстоит заплатить штраф в 30 тыс. рублей, а также попрощаться с рулем минимум на полтора года.