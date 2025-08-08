За сутки в Казани автоинспекторы поймали девять водителей без прав

Фото: Госавтоинспекция Казани

За прошедшие сутки на дорогах Казани произошло три ДТП, в которых один человек погиб и еще два получили травмы.

Всего за сутки поступило 163 сообщения о ДТП. Автоинспекторы задержали восемь водителей в состоянии опьянения и девять водителей без прав.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли одного водителя мотоцикла, пятерых водителей квадроциклов, двоих велосипедистов и двоих казанцев на самокатах.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три человека.