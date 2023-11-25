Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За сутки в Казани автоинспекторы остановили восьмерых пьяных водителей
В Казани ГИБДД составила 5 административных материалов на водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, еще трое водителей отказались от освидетельствования, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«За управление в состоянии опьянения составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, согласно которым водители продули соответственно 0,168; 0,951; 0,473; 0,174 и 0,286 промилле», – рассказали в ведомстве.
Еще трое водителей отказались от освидетельствования, как на месте, так и в специальных медицинских учреждениях.
В результате автомобили любителей пьяной езды отправили на спецстоянку.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников