За сутки в Казани автоинспекторы остановили восьмерых пьяных водителей

В Казани ГИБДД составила 5 административных материалов на водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, еще трое водителей отказались от освидетельствования, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«За управление в состоянии опьянения составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, согласно которым водители продули соответственно 0,168; 0,951; 0,473; 0,174 и 0,286 промилле», – рассказали в ведомстве.

Еще трое водителей отказались от освидетельствования, как на месте, так и в специальных медицинских учреждениях.

В результате автомобили любителей пьяной езды отправили на спецстоянку.