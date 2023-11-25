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Руc Тат
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Происшествия 25 ноября 2023 10:23

За сутки в Казани автоинспекторы остановили восьмерых пьяных водителей

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В Казани ГИБДД составила 5 административных материалов на водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, еще трое водителей отказались от освидетельствования, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«За управление в состоянии опьянения составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, согласно которым водители продули соответственно 0,168; 0,951; 0,473; 0,174 и 0,286 промилле», – рассказали в ведомстве.

Еще трое водителей отказались от освидетельствования, как на месте, так и в специальных медицинских учреждениях.

В результате автомобили любителей пьяной езды отправили на спецстоянку.

#пьяные водители
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