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Происшествия 3 августа 2023 12:25

За сутки в Калужской области сбили семь беспилотников

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На юго-западе Калужской области сбили еще один беспилотник, сообщает губернатор Владислав Шапша.

Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты шесть беспилотников в Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте происшествия.

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