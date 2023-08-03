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За сутки в Калужской области сбили семь беспилотников
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На юго-западе Калужской области сбили еще один беспилотник, сообщает губернатор Владислав Шапша.
Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты шесть беспилотников в Калужской области.
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ пострадавших и разрушений нет.
Сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте происшествия.
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