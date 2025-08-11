news_header_top
Происшествия 11 августа 2025 16:27

За сутки в Челнах сбили двоих детей

В минувшую субботу в Набережных Челнах сбили двоих несовершеннолетних пешеходов.

Первое ДТП произошло на Московском проспекте. По данным городской Госавтоинспекции, женщина-водитель Hyundai сбила 9-летнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованного авто.

В результате ДТП ребенок получил открытый перелом нижней трети голени слева, доставлен в медицинское учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

Вечером того же дня водитель Kia Rio сбил 7-летнего мальчика, который резко выбежал на дорогу. С различными травмами ребенка увезли в больницу.

#Набережные Челны #ДТП
