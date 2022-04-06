За сутки уровень воды в некоторых реках Татарстана поднялся до 85 см

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили гидрологическую обстановку в республике на сегодняшний день. На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах сохраняется ледостав, на отдельных участках образуются закраины и промоины.

«На реках республики продолжается развитие весенних ледовых процессов, на многих водотоках в результате интенсивной прибыли воды лёд поднялся, начались его подвижки», – говорится в сообщении ведомства.

За прошедшие сутки на реках Предволжья и Закамья уровень воды поднялся на 8 – 85 сантиметров. На реках Предкамья в прошедшие сутки уровень воды колебался в пределах от -11 до +8 сантиметров.

Уровни воды на реках ниже уровней выхода воды на пойму, а также ниже среднемноголетних максимальных значений и опасных значений.

Из-за потепления существует вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности и улично-дорожной сети в различных населенных пунктах, а также приусадебных участков. Коммунальные службы муниципалитетов держат ситуацию на контроле.