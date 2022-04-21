За сутки уровень воды в Казанке поднялся на 2,5 метра

В Татарстане продолжается ежедневный мониторинг гидрологической обстановки в республике.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, на куйбышевском водохранилище прибыль воды составила от 5 до 21 см. Чуть выше значения на Камском водохранилище – тут прирост от 23 до 90 см.

Понижение уровня воды замечено на Нижнекамском водохранилище.

На реках продолжается подъем уровня воды. За сутки он составил от 6 до 62 см. Однако на реке Шошма зафиксировано сразу плюс 204 см за сутки. На Казанки подъем воды составил 247 см.

