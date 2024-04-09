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Происшествия 9 апреля 2024 19:52

За сутки уровень воды на реках Татарстана увеличился максимум на 42 см

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На реках Татарстана продолжается развитие весеннего половодья.

По данным ФГБУ «УГМС РТ», прибыль воды на 5 – 42 см в прошедшие сутки отмечена на реках Карла, Улема, Актай, а также на реках Предкамья.

На остальных реках республики наблюдалось понижение высоты уровней воды, которое составило от 1 до 94 см:

  • На реке Малый Черемшан сохраняется выход воды на пойму, пойма затоплена на глубину 20 см;
  • На реке Свияга в результате понижения уровня выход воды на пойму прекратился;
  • На реке Шешма в результате понижения уровня выход воды на пойму также прекратился.
#весенний паводок #МЧС
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