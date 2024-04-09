За сутки уровень воды на реках Татарстана увеличился максимум на 42 см

На реках Татарстана продолжается развитие весеннего половодья.

По данным ФГБУ «УГМС РТ», прибыль воды на 5 – 42 см в прошедшие сутки отмечена на реках Карла, Улема, Актай, а также на реках Предкамья.

На остальных реках республики наблюдалось понижение высоты уровней воды, которое составило от 1 до 94 см: