За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении 340 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.

В течение суток вооруженные силы Украины понесли убытки, составившие свыше 340 солдат, потеряли пять единиц бронетехники, включая два танка и три боевых бронированных автомобиля, а также пять артиллерийских орудий и семь транспортных средств. По информации ведомства, два военнослужащих ВСУ оказались в плену.

Согласно данным оборонного ведомства, с началом активных боевых действий на курском направлении противник понес потери более 19250 военнослужащих. Также были уничтожены 135 танков, 65 машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин и 569 автомобилей.