news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 1 октября 2024 14:20

За сутки украинская сторона потеряла 340 военных на курском направлении

Скопировать ссылку

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении 340 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.

В течение суток вооруженные силы Украины понесли убытки, составившие свыше 340 солдат, потеряли пять единиц бронетехники, включая два танка и три боевых бронированных автомобиля, а также пять артиллерийских орудий и семь транспортных средств. По информации ведомства, два военнослужащих ВСУ оказались в плену.

Согласно данным оборонного ведомства, с началом активных боевых действий на курском направлении противник понес потери более 19250 военнослужащих. Также были уничтожены 135 танков, 65 машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин и 569 автомобилей.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100