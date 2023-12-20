За сутки татарстанцы перевели мошенникам 30 млн рублей

За прошедшие сутки в отделения полиции Татарстана обратились 17 жителей, которые попались на уловки мошенников и перечислили в общей сумме 30 млн рублей, сообщают в МВД России по РТ.

Так, 75-летняя жительница Тукаевского района потеряла 10 миллионов рублей, пытаясь перевести свои сбережения в общей сумме порядка 288 тысяч долларов США из иностранного банка в российский.

Доверчивая пенсионерка попросила помощи у молодого человека, который в течение полутора лет предлагал ей открывать счета в банках различных стран, оплачивать заграничные платежи и т.д. Однако, транзакции ни через один иностранный банк не проходили. В общей сложности женщина перевела своему «помощнику» 10 миллионов рублей, но свои сбережения, хранившиеся в иностранном банке так и не получила.

Жертвой мошенников стала и 52-летняя челнинка, которая пыталась заработать на инвестициях. Женщина рассказала, что в конце ноября установила себе на телефон игру, в которой периодически выходила реклама о дополнительном заработке. Данное предложение заинтересовало женщину.

Челнинка прошла по предоставленной аферистом ссылке, зарегистрировалась на платформе и начала инвестирование со ста долларов США. Увидев в приложении, что деньги поступили на ее брокерский счет и их начали инвестировать, она поверила в данный проект и по указанию «финансиста» решила вложиться еще. Однако, после всех манипуляций предприимчивой челнинке так и не удалось вывести заработанные деньги. В общей сумме женщина перевела мошенникам почти 5 млн рублей.

Фото: © «Татар-информ»

Под предлогом инвестирования более 3 миллионов рублей потерял и житель Нижнекамска. В середине ноября нижнекамский слесарь увидел в интернете рекламу о заработке на инвестициях и оставил заявку. Спустя некоторое время с мужчиной связался «сотрудник Московской Биржи» и предложил приобрести портфель акций. В отделении банка ему объяснили, что он стал жертвой аферистов. В общей сложности мужчина потерял 3 139 770 рублей.

Пенсионерка из Елабуги перечислила на три банковские карты аферистов порядка 2,5 миллиона рублей, поверив в ставшую уже обычной историю. Мошенники сообщили женщине, что с ее карты пытаются списать деньги. Для того, чтобы обезопасить накопленные средства, женщина перевела деньги на «безопасный счет». После перечисления необходимой суммы лжебанкиры перестали выходить на связь.