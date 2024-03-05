За сутки средства ПВО подавили 156 украинских беспилотников в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток обнаружили и подавили 156 беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в телеграм-канале Штаба обороны ДНР.

«По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой обнаружены и подавлены 156 украинских беспилотников», – указано в публикации.

Кроме того, как сообщают в Минобороны РФ, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

В результате ВСУ потеряли около 230 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей, гаубицу и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании.

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