За минувшие сутки на улицах Казани работали 315 единиц спецтехники и 362 дорожных рабочих, сообщает мэрия Казани.

За это время из города вывезли 305 тонн снега, на обработку дорог ушло 1034 тонны противогололёдных материалов: 386,9 тонны реагента и 648 тонн песко-соляной смеси, проинформировал комитет внешнего благоустройства.

Сегодня, 27 ноября, днём на содержании улично-дорожной сети планируется задействовать 163 единицы техники и 201 дорожного рабочего.