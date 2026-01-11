За сутки с улиц Казани вывезли 23 тыс. тонн снега

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С улиц Казани за минувшие сутки вывезено 23 тыс. тонн снега. В работах по содержанию улично-дорожной сети были задействованы 855 единиц спецтехники и 622 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для обеспечения безопасного движения на дорогах использовано 266 тонн противогололедных материалов, в том числе 162 тонны реагентов и 104 тонны песко-соляной смеси.

Очистка проезжей части и тротуаров продолжается. В дневное время к работам планируется привлечь 383 единицы техники и 522 рабочих.

С начала зимнего сезона с улиц Казани уже вывезено 301,2 тыс. тонн снега. Общий объем использованных противогололедных материалов достиг 28,4 тыс. тонн.

Городские службы просят автомобилистов соблюдать правила парковки, поскольку оставленные вдоль дорог машины затрудняют работу уборочной техники.