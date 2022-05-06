За сутки с территории «Азовстали» эвакуирован 51 гражданский

6 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 51 гражданского. Вывезенных с завода, среди которых есть дети, разместят в пункте временного размещения в Безыменном, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

По его словам, пока эвакуация закончена. Первый автобус с гражданскими выехал в Безыменное в 18.00 по московскому времени, а последний покинул «Азовсталь» около 21.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские военные откроют гуманитарные коридоры 5–7 мая для вывода гражданских с территории металлургического комбината.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».