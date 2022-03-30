За сутки Россия эвакуировала более 20 тыс. человек из опасных районов ДНР и ЛНР, Украины

За последние сутки Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тыс. человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

«За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них 3 384 ребенка», — рассказал на брифинге генерал-полковник.

По его словам, с начала спецоперации из опасных районов было выведено уже 509 тыс. человек, включая 104,8 тыс. детей. Мизинцев рассказал, что из Мариуполя спасли уже почти 112 тыс. человек (более 3 тыс. за прошедшие сутки).

Он также добавил, что в итоге ежедневного мониторинга обращений украинцев на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине в органы исполнительной власти, общественные организации и в регионы к родным и знакомым, проживающим в РФ установлено, что «значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России».

По словам Мизинцева, за последние сутки обратились 1 674 раза, всего в базе данных более 2,7 млн обращений из более чем 2 тыс. населенных пунктов Украины.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.