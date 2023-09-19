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Руc Тат
Происшествия 19 сентября 2023 14:46

За сутки российские войска отразили пять атак ВСУ

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За сутки ВС РФ отразили пять атак Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Так, 3 атаки ВСУ были отражены на краснолиманском направлении. В процессе было уничтожено до 65 украинских военнослужащих.

На донецком направлении были отражены 2 атаки штурмовых групп ВСУ у Майорска и Каменки, там потери противника составили до 225 военнослужащих.

Также за минувшие сутки ПВО РФ сбила украинский Су-25 в Запорожской области, перехватило 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также ликвидировало 38 беспилотников.

#спецоперация на Украине
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