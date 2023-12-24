За сутки российские средства ПВО сбили 4 самолета и 49 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 3 ракеты HARM и 3 снаряда HIMARS, противокорабельную ракету «Нептун», сбили 4 самолета воздушных сил Украины и 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения заявленных целей.