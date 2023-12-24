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За сутки российские средства ПВО сбили 4 самолета и 49 беспилотников ВСУ
Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 3 ракеты HARM и 3 снаряда HIMARS, противокорабельную ракету «Нептун», сбили 4 самолета воздушных сил Украины и 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».
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