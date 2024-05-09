За сутки российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS производства США

Система ПВО за сутки сбила две ракеты ATACMS производства США, 15 снарядов Vampire, реактивный снаряд HIMARS, пять авиабомб Hammer и 28 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт подразделения мехбригады ВСУ и полевой склад оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

В свою очередь подразделения «Центра» улучшили тактическое положение. В результате ВСУ потеряли до 380 военных.