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СВО 9 мая 2024 13:24

За сутки российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS производства США

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Система ПВО за сутки сбила две ракеты ATACMS производства США, 15 снарядов Vampire, реактивный снаряд HIMARS, пять авиабомб Hammer и 28 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт подразделения мехбригады ВСУ и полевой склад оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

В свою очередь подразделения «Центра» улучшили тактическое положение. В результате ВСУ потеряли до 380 военных.

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