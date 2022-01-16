За сутки пять жителей Татарстана умерли из-за коронавируса

За минувшие сутки еще пять татарстанцев скончались из-за коронавируса, общее количество смертей с начала пандемии в республике достигло 1 522 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди последних жертв инфекции — двое мужчин 1952 и 1969 годов рождения и три женщины, родившиеся в 1947, 1950, 1952 годах.

По последним данным, еще 112 татарстанцев заразились новой коронавирусной инфекцией – это на два случая меньше, чем в предыдущие два дня.