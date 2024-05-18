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За сутки ПВО уничтожила 14 ракет и несколько долгов в Белгородской области
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Вчера вечером в районе 20.05 российская система ПВО сбила предотвратила атаку вооруженных сил Украины по Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня РСЗО «Вампир».
Спустя несколько часов, а также ночью под Белгородом также сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа.
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