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За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военнослужащих
Согласно заявлению Минобороны РФ, ситуация в Курской области остается напряженной. За последние сутки российские войска группировки «Север» совместно с подошедшими резервами, авиацией и артиллерией противодействовали попыткам украинских подразделений продвинуться вглубь российской территории.
Были нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Дарьино, Гоголевку, Меловой, Никольский и окраины Суджи. Возле Южного уничтожено пять бронетранспортеров Stryker, а около Мартыновки – колонна военной техники.
Российская авиация и ракетные войска также наносили удары по резервам противника на территории Сумской области Украины.
По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские системы.
С начала боевых действий на Курском направлении, по российским оценкам, украинская сторона потеряла около 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
Минобороны РФ заявляет, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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