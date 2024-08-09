Согласно заявлению Минобороны РФ, ситуация в Курской области остается напряженной. За последние сутки российские войска группировки «Север» совместно с подошедшими резервами, авиацией и артиллерией противодействовали попыткам украинских подразделений продвинуться вглубь российской территории.

Были нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Дарьино, Гоголевку, Меловой, Никольский и окраины Суджи. Возле Южного уничтожено пять бронетранспортеров Stryker, а около Мартыновки – колонна военной техники.

Российская авиация и ракетные войска также наносили удары по резервам противника на территории Сумской области Украины.

По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

С начала боевых действий на Курском направлении, по российским оценкам, украинская сторона потеряла около 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Минобороны РФ заявляет, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.