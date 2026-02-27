За сутки от снега и наледи очистили 215 крыш в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошедшие сутки от снега и наледи очистили 215 кровель многоквартирных домов в Казани. Всего в городе насчитывается 2 090 скатных крыш, из них 1 695 уже приведены в нормативное состояние. Таким образом, работы выполнены на 81%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Больше всего крыш за сутки очистили в Советском районе – 93. В многоквартирных домах Кировского и Московского районов в порядок привели 50 кровель, в Вахитовском и Приволжском – 42. Еще 30 скатных крыш очистили в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

Параллельно продолжается уборка снега во дворах. За сутки в работах задействовали 230 единиц спецтехники и 1 397 дворников. С придомовых территорий вывезли более 28 тысяч тонн снега.

Всего очищено 4 066 дворов из 4 177. В городском комитете ЖКХ сообщили, что работы выполнены на 97%.