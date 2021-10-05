За сутки от коронавируса умерли почти 900 россиян

В России снова установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса. За последние сутки скончалось 895 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве (72), Санкт-Петербурге (58) и Московской области (15).

В общей сложности за сутки в регионах страны выявили 25 110 новых случаев заражения.

Наибольший прирост заболеваемости Covid-19 наблюдается в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894), а также в Московской (1788), Самарской (631) и Нижегородской (602) областях.

В России продолжается прививочная кампания от коронавируса. Более 42 млн россиян прошли полную вакцинацию.