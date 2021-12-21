За сутки от Covid-19 впервые выздоровели сразу 40 219 россиян

В России зарегистрирован суточный максимум вылечившихся от коронавируса. Впервые сначала пандемии за день выздоровели 40 219 человек. Число новых случаев заражения впервые с 6 октября оказалось ниже 26 тыс. — 25 907, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Специалисты уточняют, что число выздоровевших пациентов составляет 88,2% от общего количества заражений. Прирост новых случаев составил 0,25%.

Больше всего зараженных выявлено в Санкт-Петербурге — 2 075, Москве — 1 906, Московской области — 1 811. В топе по выздоровевшим находятся Подмосковье — 3 342 человека, Москва — 3 155 и Санкт-Петербург — 2 302.