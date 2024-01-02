За сутки над Белгородской областью сбили 17 украинских ракет системы «Ольха»

Российские военные сообщили, что ВСУ вновь пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня «Ольха».

Так, Минобороны в своем Telegram-канале отметило, что около 12 часов дежурными средствами ПВО уничтожены четыре ракеты. Позднее были предприняты еще две попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Таким образом силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью уже 17 украинских ракет «Ольха».

Напомним также, что днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.