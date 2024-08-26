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За сутки на трассах Татарстана погибли два лося и косуля
За прошедшие выходные на дорогах Татарстана произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. В Азнакаевском и Лаишевском районах были сбиты два лося, а в Новошешминском районе — косуля, сообщили в Госкомитете по биоресурсам РТ.
В связи с этим Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам обратился к водителям с просьбой проявлять особую бдительность при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы. Комитет призывает строго соблюдать скоростной режим для предотвращения наездов на диких животных.
Важно отметить, что наиболее опасными с точки зрения таких ДТП являются участки трассы М7 в Елабужском и Пестречинском районах, автодороги «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск» в Заинском районе, трассы «Казань-Оренбург» в Альметьевском районе и дороги «Казань-Йошкар-Ола» в Зеленодольском районе. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на этих участках, особенно в темное время суток и в периоды миграции диких животных.
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