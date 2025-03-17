За сутки на реках Татарстана понизился уровень воды

За прошедшие сутки на реках республики Татарстан понизился уровень воды.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, весенний подъем уровня воды продолжается на реках отдельных водотоках Закамья: на реках Сюнь, Степной Зай, Ик и Малый Черемшан.

Сегодня на Куйбышевском водохранилище уровень воды у населенного пункта Верхний Услон увеличился на два см, а на Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды повысился на один сантиметр.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды за сутки увеличился на 24 см.

На реках республики продолжается развитие весенних ледовых явлений. На реках Кубня, Свияга, Кичуй, Милля наблюдается ледоход различной интенсивности.

Уровни воды на реках наблюдаются ниже отметок выхода воды на пойму, ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений.

На территории Татарстана функционирующих ледовых переправ нет, 52 места используются для массового выхода людей на лед.