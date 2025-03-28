За сутки на дорогах Татарстана пострадали двое детей-пешеходов

Вчера в Татарстане произошли два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В Казани водитель автомобиля Mercedes сбил 13-летнего мальчика, который пересекал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора на самокате, не спешившись.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Кроме того, в Альметьевске водитель отечественной легковушки совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Автоинспекторы призывают родителей напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге.