За сутки на дорогах Татарстана насмерть сбили двух лосей и косулю

За сутки на дорогах республики произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Первое ДТП произошло на автодороге Казань-Оренбург. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося с последующим опрокидыванием в кювет. Животное от полученных травм скончалось. Автомобиль получил серьезные повреждения, пострадали три человека.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Еще по одному ДТП произошло на 180-м километре трассы Казань – Оренбург и на трассе Зеленодольск – Волжск. Водители на легковых автомобилях сбили лося и косулю. Животные от полученных травм скончались, автомобили получили серьезные повреждения.