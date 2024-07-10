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За сутки на дорогах Татарстана насмерть сбили двух лосей и косулю
За сутки на дорогах республики произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.
Первое ДТП произошло на автодороге Казань-Оренбург. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося с последующим опрокидыванием в кювет. Животное от полученных травм скончалось. Автомобиль получил серьезные повреждения, пострадали три человека.
Еще по одному ДТП произошло на 180-м километре трассы Казань – Оренбург и на трассе Зеленодольск – Волжск. Водители на легковых автомобилях сбили лося и косулю. Животные от полученных травм скончались, автомобили получили серьезные повреждения.
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