За сутки на дорогах Казани задержали семерых пьяных водителей

За прошедшую ночь автоинспекторы Казани поймали семерых нетрезвых водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекиця.

При этом пятеро нарушителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения. В отношении любителей пьяной езды составлены протоколы. Одного водителя доставили в отдел полиции за управление автомобилем, будучи подвергнутым административному наказанию.

Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей или лишение права управления до двух лет. Автомобили отправлены на штрафстоянку.