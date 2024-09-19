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Происшествия 19 сентября 2024 11:38

За сутки на дорогах Казани задержали семерых пьяных водителей

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За прошедшую ночь автоинспекторы Казани поймали семерых нетрезвых водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекиця.

При этом пятеро нарушителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения. В отношении любителей пьяной езды составлены протоколы. Одного водителя доставили в отдел полиции за управление автомобилем, будучи подвергнутым административному наказанию.

Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей или лишение права управления до двух лет. Автомобили отправлены на штрафстоянку.

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