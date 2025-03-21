За сутки на дорогах Казани задержали четверых водителей без прав

За прошедшие сутки на дорогах Казани задержали семерых водителей в состоянии опьянения и четверых водителей без прав.

Кроме того, было зарегистрировано одно ДТП, в котором ранен один человек, к счастью, обошлось без погибших.

Всего за сутки поступило 166 сообщений о ДТП, оформлено в центрах оформления ДТП 72, на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 44 ДТП с материальным ущербом.

Два человека доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.