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Происшествия 21 марта 2025 08:53

За сутки на дорогах Казани задержали четверых водителей без прав

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За прошедшие сутки на дорогах Казани задержали семерых водителей в состоянии опьянения и четверых водителей без прав.

Кроме того, было зарегистрировано одно ДТП, в котором ранен один человек, к счастью, обошлось без погибших.

Всего за сутки поступило 166 сообщений о ДТП, оформлено в центрах оформления ДТП 72, на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 44 ДТП с материальным ущербом.

Два человека доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

#дтп в казани #госавтоинспекция
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