За сутки на дорогах Казани задержали 9 пьяных водителей

За минувшие сутки в Казани произошло 185 ДТП, в которых восемь человек, в том числе ребенок, получили различные травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Так, накануне в первом часу ночи 27-летняя девушка за рулем легковушки Opel на улице Центральной в Салмачах, предварительно, выехала на встречку и столкнулась с BMW X3. В результате аварии пострадали водитель и 40-летняя пассажирка Opel, а также 9-летняя девочка в автомобиле BMW.

В районе восьми часов утра на 786 километре трассы М-7 женщина за рулем KIA пострадала, въехав на авто в фонарный столб. Около двух часов дня 59-летняя женщина получила травмы, упав в салоне троллейбуса №7. В половину восьмого вечера 23-летний водитель легковушки сбил 46-летнего мужчину, который, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте.

Всего за прошедшие сутки 525 водителей и 82 пешехода оштрафовали за различные нарушение ПДД. Девятерых автомобилистов задержали за пьяную езду.