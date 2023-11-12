За сутки на дорогах Казани задержали 11 пьяных водителей

Накануне автоинспекторы Казани задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Один водитель отказался от медицинского освидетельствования, а остальные 10 водителей продули в алкотестеры со следующими показаниями приборов - 0,765; 0,745; 0,968, 0,,832; 1,431; 0,795; 0,923; 1,036; 0,481; 0,720.

Отмечается, что один из водителей вылетел на газон возле Казанского кремля.

Фото: Госавтоинспекция Казани

В ведомстве напомнили, что за пьяное вождение автолюбителям грозит лишение права управления на срок до двух лет, а также накладывается штраф в размере 30 тысяч рублей.

По данным ведомства, всего за 11 ноября поступило 124 сообщения о ДТП. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 3 человека.