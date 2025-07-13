За сутки на дорогах Казани в ДТП пострадали два человека

Фото: t.me/Kazan_bezopasno

На дорогах столицы Татарстана за прошедшие сутки произошло 138 ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Один человек пострадал при столкновении, второй – при падении из-за резкого торможения.

За сутки автоинспекторы задержали семерых пьяных водителей и четверых водителей без прав. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены двое граждан.

К административной ответственности привлечены один мотоциклист и четыре лица, управлявших электросамокатами.