За сутки на дорогах Казани в ДТП пострадали два человека
На дорогах столицы Татарстана за прошедшие сутки произошло 138 ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
Один человек пострадал при столкновении, второй – при падении из-за резкого торможения.
За сутки автоинспекторы задержали семерых пьяных водителей и четверых водителей без прав. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены двое граждан.
К административной ответственности привлечены один мотоциклист и четыре лица, управлявших электросамокатами.