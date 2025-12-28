За сутки на дорогах Казани в ДТП пострадали четыре человека

Фото: Госавтоинспекция Казани

За прошедшие сутки в Казани в ДТП пострадали четыре человека. Погибших нет, сообщает городская Госавтоинспекция.

Отмечается, что одно из ДТП произошло из‑за наезда на стоящее транспортное средство – предварительной причиной стала несоблюденная скорость. В другом случае столкновение произошло при проезде на запрещающий сигнал светофора. Третье ДТП зафиксировано на нерегулируемом перекрестке, где водитель не уступил дорогу.

Сотрудники полиции задержали 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, а также четырех автомобилистов, не имеющих права управления.

Кроме того, в территориальные отделы полиции доставлены восемь граждан, подозреваемых в совершении преступлений.