За сутки на дорогах Казани сбили шестерых пешеходов, одна женщина погибла

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло шесть наездов на пешеходов, один случай был смертельным, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Так, водитель Mazda сбил на перекрестке улиц Дорожный переулок и Новый Татарстан 28-летнюю девушку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

Спустя час на улице Тукая на зебре под колеса Nissan попал 19-летний пешеход. Позднее днем на П. Лумумбы также на зебре отечественный автомобиль сбил 12-летнего мальчика.

На пересечении Кулахметова и Фрунзе водитель КамАЗа совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. 33-летняя пешеход погибла на месте, а 38-летнюю женщину госпитализировали.



Вечером примерно в одно и то же время на Закиева пожилую местную жительницу сбил водитель автомобиля Omoda, она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, а 11-летний мальчик на регулируемом переходе был сбит водителем Hyundai.