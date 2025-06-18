За сутки на дорогах Казани поймали восемь пьяных водителей

За сутки в Казани произошло 4 ДТП с пострадавшими — пострадали 4 человека, погибших нет. Два раза водители не уступили дорогу пешеходам, один пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и еще один случай — травма пассажира в троллейбусе из-за резкого торможения.

Всего за день в ГИБДД поступило 159 сообщений о ДТП: 82 оформили в центрах, 22 — на месте сотрудники Госавтоинспекции.

Задержали 8 водителей в состоянии опьянения. К административной ответственности привлекли 4 велосипедистов и 2 человек на самокатах, еще 6 человек доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.