За сутки коронавирусом заразился еще 31 татарстанец

За последние сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай Covid-19. Все граждане заразились контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«14 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», — рассказали специалисты ведомства.

16 инфицированных живут в Казани, шесть — в Набережных Челнах, пять — в Тукаевском районе. По одному зараженному выявлено в Елабужском, Лаишевском, Мамадышском и Пестречинском районах.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 21 998 жителей Татарстана. Выздоровели 19 476 человек, из них 110 — за последние сутки.

Вакцинацию от Covid-19 в Татарстане прошли 438 586 человек, вторую прививку сделали 325 756.