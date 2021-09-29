За сутки коронавирусом заразились 57 татарстанцев, 28 выздоровели

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 57 случаев коронавируса. Пять человек заразились за пределами республики, 52 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«26 человек госпитализированы, 31 получает лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

29 из 57 случаев зарегистрированы в Казани, пять — в Чистопольском и Лаишевском районах, четыре — в Челнах. Три человека заразились в Нурлатском районе, по два — в Новошешминском, Тукаевском, Спасском. В Апастовском, Бугульминском, Буинском, Зеленодольском и Кукморском выявлено по одному инфицированному.

Таким образом, за время пандемии Covid-19 подтвердился у 26 999 человек, из которых 23 191 поправился. За сутки отрицательные результаты тестов получили еще 28 переболевших.

В прививочной кампании приняли участие 1 081 724 татарстанца, при этом 947 523 прошли полный курс вакцинации.