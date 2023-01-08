За сутки коронавирусом заразились 55 татарстанцев

В Татарстане за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии вирус подхватили 193 тыс. 739 человек. Госпитализация потребовалась 13 пациентам, еще 57 человек за сутки выздоровели, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявили 3 тыс. 127 новых случаев COVID-19, госпитализированы 476 пациентов – на 31,3% меньше, чем накануне. Умерло за сутки 45 человек, выздоровели – 3 тыс.694 человека.

Снижение числа госпитализаций наблюдается в 49 регионах страны, рост – в 19 регионах. Еще в 17 субъектах ситуация с заболеваемостью ковидом не изменилась.