За сутки коронавирусом заразились 257 татарстанцев, 275 выздоровели

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердились 257 новых случаев коронавируса. При этом пять человек заразились за пределами республики, 252 — контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«87 человек госпитализированы, 170 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего человек заразились в Казани — 147, на втором месте с 27 случаями находятся Набережные Челны, на третьем — Чистопольский район — 20. В Елабужском районе за сутки заболели девять человек, в Нижнекамском и Нурлатском — по семь, в Дрожжановском — пять. Кроме того, четыре новых случая подтвердились в Альметьевском, Зеленодольском, Лаишевском районах, три — в Алькеевском и Тукаевском. Следом за ними с двумя зараженными находятся Алексеевский, Буинский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Пестречинский и Тетюшский. В еще пяти районах — Балтасинском, Высокогорском, Лениногорском, Рыбно-Слободском и Сабинском — за сутки заболело по одному жителю.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане подтвердились 33 654 случая коронавирусной инфекции. 26 914 человек уже поправились, в том числе 275 — за прошедший день.

Первую вакцинацию прошли 1 805 637 татарстанцев, вторым компонентом привились 1 238 784 человека.