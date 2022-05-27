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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  10:50
Алина Файзрахманова

За сутки коронавирусом в Татарстане заболели 139 человек

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За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 139 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего за пандемийный период в республике Covid-19 заболели 149 579 человек, отметила спикер. В 2022 году было выявлено более 106 тысяч заразившихся. 80% заболевших болеют бессимптомно. Процент болеющих в тяжелых формах, по словам Авдониной, остается на небольшом уровне.

Доля «Омикрона» составляет почти 95%. Основная часть заболевших переносит инфекцию по типу ОРВИ.

#коронавирус #омикрон
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