За сутки коронавирусом в Татарстане заболели 139 человек

За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 139 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего за пандемийный период в республике Covid-19 заболели 149 579 человек, отметила спикер. В 2022 году было выявлено более 106 тысяч заразившихся. 80% заболевших болеют бессимптомно. Процент болеющих в тяжелых формах, по словам Авдониной, остается на небольшом уровне.

Доля «Омикрона» составляет почти 95%. Основная часть заболевших переносит инфекцию по типу ОРВИ.