За сутки границу с Россией пересекли еще 17 тыс. жителей ДНР и ЛНР

За сутки через пункты пропуска в Ростовской области в Россию прибыли более 17 тыс. временных переселенцев из ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на погрануправление по региону сообщает РИА Новости.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — отметили в ведомстве.

С начала спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин, в Россию прибыли уже более 1,2 млн жителей Украины и Донбасса, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. Из них 211 тыс. — дети.