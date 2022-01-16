За сутки городские службы вывезли с улиц Казани 17 тыс. тонн снега

Сегодня днем улицы Казани от снега очищают 493 дорожных рабочих и 329 единиц специальной техники. Всего за минувшие сутки вывезено более 17 тыс. тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

При работе городские службы использовали 334 тонны реагента и 497 тонн песко-соляной смеси. С начала зимнего периода с улиц города убрано более 379,2 тыс. тонн снега.

Сегодня уборка будет проходить на участках улиц Абжалилова, Аграрная, Амирхана, Баумана, Богатырева, Воровского, Гаврилова, Гафури, Гвардейская, Давыдова, Девятаева, Дружбы, Ершова, Журналистов, Кирпичникова, Ленская, Литвинова, Ломжинская, Петербургская, Сеченова, Советская, Татарстан, Тинчурина, Центральная, Чистопольская, Оренбургского и Мамадышского трактов и пр.

Согласно прогнозу татарстанского Гидрометцентра, в республике по-прежнему ожидаются снег и метели.