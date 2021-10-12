За сутки еще 99 татарстанцев заболели Covid-19

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса. Два человека заразились инфекцией за пределами республики, все остальные — при контакте с уже заболевшими.

«27 человек госпитализировано, 72 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Почти половина (41 человек) случаев приходится на Казань, 18 — на Набережные Челны. По шестеро больных выявили в Елабужском и Лениногорском районах РТ, по пятеро — Аксубаевском и Нижнекамском, по четверо — Альметьевском, Лаишевском и Тукаевском. Еще по два случая зарегистрировано в Алексеевском и Спасском районах, по одному — Заинском и Пестречинском.

Всего с начала пандемии Covid-19 заболели более 28 тыс. татарстанцев, выздоровели 23,7 тыс., включая 106 человек за последние сутки.

Вакцинацию прошли 1,1 млн человек, из них 969 тыс. получили оба компонента препарата.