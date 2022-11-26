За сутки еще 76 случаев коронавируса подтвердилось в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявили 76 случаев заражения коронавирусом, тогда как днем ранее было зарегистрировано 77 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 33 жителям республики, а за предшествующий день в больницы был доставлен 21 пациент.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 190 227 татарстанцев. При этом выздоровели 187 323 жителя республики, в том числе 87 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 92 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2006 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалось 13 ноября).

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

Официально сообщается, что в целом по России за день заболели 6088 человек (1321 пациент госпитализирован), 5088 выздоровели, а 53 скончались.